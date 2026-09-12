Дом за възрастни в Трън получи дарение от Лондон
Центърът за настаняване на възрастни хора в Трън получи дарение от Лондон. Българският културен институт (БКИ) в британската столица е дарил на обит...
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Центърът за настаняване на възрастни хора в Трън получи дарение от Лондон. Българският културен институт (БКИ) в британската столица е дарил на обит...
Благоевград. Домът за възрастни хора с физически увреждания „Св. Пантелеймон" в разложкото село Долно Драглище отпразнува своя 50-и рожден ден. Юбилея...
Кърджали. По случай Международния ден на възрастните хора представители на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали посетиха Дома за стари хора в Кърджал...