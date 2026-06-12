Домът на бъдещето не се нуждае от ток
Срещу 20 000 евро имате 100 квадрата със соларен панел"Умната" къща е руска разрабока със стогодишна гаранция Къща мечта са създали екип от руски уче...
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Срещу 20 000 евро имате 100 квадрата със соларен панел"Умната" къща е руска разрабока със стогодишна гаранция Къща мечта са създали екип от руски уче...