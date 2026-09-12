Разлог търси средства да укрепване на свлачище над път
Свлачище, което са активира за пореден път преди десетина дни, продължава да крие риск за пътуващите към разложките села Горно Драглище, Долно Драглищ...
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Свлачище, което са активира за пореден път преди десетина дни, продължава да крие риск за пътуващите към разложките села Горно Драглище, Долно Драглищ...
Горно Драглище
Близо 12 часа пътят от разложкото село Баня за селата Долно Драглище, Горно Драглище и Добърско беше блокиран за движение заради свлекли се на шосето...
Благоевград. Домът за възрастни хора с физически увреждания „Св. Пантелеймон" в разложкото село Долно Драглище отпразнува своя 50-и рожден ден. Юбилея...