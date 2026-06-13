Шестима светци бдят над "Св. Спас"
Васил Левски отсядал в обителта над село Долни Лозен Майка Агатия сама се грижи за манастира. С мен е Бог, казва игуменката Дълга колона пъстро обле...
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Васил Левски отсядал в обителта над село Долни Лозен Майка Агатия сама се грижи за манастира. С мен е Бог, казва игуменката Дълга колона пъстро обле...