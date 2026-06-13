Дол поздрави ГЕРБ и СДС за обединението
Искам да ви окуража за интензивната кампания, която ни очаква, каза председателят на ЕНП
Следете всички новини, анализи и коментари за Дол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Искам да ви окуража за интензивната кампания, която ни очаква, каза председателят на ЕНП
Соцлидерът Сергей Станишев получи подкрепата на председателя на ЕНП Жозеф Дол за кампанията "България в Шенген" днес. Лидерите на двете най-големи евр...