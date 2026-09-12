Потвърдиха смъртта на Доку Умаров
Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че при бойна операция е ликвидирала най-търсения от Москва човек, ислямисткия екстремистки лидер Д...
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Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че при бойна операция е ликвидирала най-търсения от Москва човек, ислямисткия екстремистки лидер Д...
Чеченският сепаратист Али Абу Мохамад се обяви за приемник на Доку Умаров начело на организацията "Имарат Кавказ". Във вторник сайтът на чеченските т...
Най-издирваният човек в Русия - кавказкият ислямистки лидер Доку Умаров, е бил убит. Това съобщи ислямисткият сайт "Кавказ център". В съобщението не с...