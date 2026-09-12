Орешарски е скeптичен към препоръките на Световната банка
София. Имаме ангажимент да не натоварваме данъчно-осигурителната тежест спрямо достигнатото равнище и затова не гледам позитивно на препоръката на Све...
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София. Имаме ангажимент да не натоварваме данъчно-осигурителната тежест спрямо достигнатото равнище и затова не гледам позитивно на препоръката на Све...
Според доклад на Световната банка един от всеки трима българи ще бъде на 65 години през 2050 г. Застаряването на нацията ще постави нови проблеми пред...
20% от пациентите били в клиника без нужда