България с твърд ултиматум към Скопие: Без компромис за ЕС
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
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По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
София. Министърът на външните работи Кристиян Вигенин заяви, че продължават разговорите по договора за добросъседство с Македония. Това каза министъръ...
София. "Договор за добросъседство с Македония трябва да има, ще има, той ще бъде базиран на декларацията от 1999 г. и ние сме убедени, че това е добри...