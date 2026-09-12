Отчетоха даренията от DMS VARNA, нов код събира пари за Мизия
София. Заради продължаващите наводнения и броя на пострадалите от наводненията граждани в Габрово, Враниловци, Мизия, Бяла Слатина, Своге и други насе...
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София. Заради продължаващите наводнения и броя на пострадалите от наводненията граждани в Габрово, Враниловци, Мизия, Бяла Слатина, Своге и други насе...
38 българи търсят спасение чрез платформата DMS
София. Близо 615 хил. лв са събрани от кратки телефонни съобщения с текст DMS VARNA на телефон 17 777 до 22 часа снощи, съобщи БНР. Хиляди българи са...