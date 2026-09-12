Дават кмета на Карлово на съд заради присвояване
Кметът на Карлово Емил Кабаиванов отива на съд заради присвояване на 26 984,68 лева. Днес Пловдивската окръжна прокуратура е внесла за разглеждане в с...
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Кметът на Карлово Емил Кабаиванов отива на съд заради присвояване на 26 984,68 лева. Днес Пловдивската окръжна прокуратура е внесла за разглеждане в с...
Софийският апелативен съд потвърди оправдателната присъда на Цветан Цветанов по обвинението за длъжностно присвояване на 50 хил. лева, съобщи БГНЕС....
София. Задържаните три жени по обвинението за присвояване на 206 млн. лв. от КТБ остават в ареста. Мерките им за неотклонение бяха потвърдени днес от ...
София. Днес Софийски градски съд ще произнесе първата присъда срещу Цветан Цветанов. Тя е по делото за длъжностно присвояване и ще бъде прочетена от 9...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на Цветан Цветанов за трети път. Този път искането е за стартиране на наказателно преследване...
София. Данчо Лазаров е сред десетината разпитани при разследването за длъжностно присвояване във волейболната федерация, предаде БГНЕС. Президентът...