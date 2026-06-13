Представят книга за героите от САЩ ‘94
Книгата „17 крачки към безсмъртието" на спортния журналист Диян Никифоров от БНР – Радио Пловдив ще бъде представена в четвъртък от 18,00 часа в Радио...
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Книгата „17 крачки към безсмъртието" на спортния журналист Диян Никифоров от БНР – Радио Пловдив ще бъде представена в четвъртък от 18,00 часа в Радио...