ЦСКА отложи дискусионния форум с феновете
Ръководството на ЦСКА отложи планирания дискусионен форум с феновете на тима. Това обявиха "червените" на своята официална страница. Първоначално съб...
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Ръководството на ЦСКА отложи планирания дискусионен форум с феновете на тима. Това обявиха "червените" на своята официална страница. Първоначално съб...