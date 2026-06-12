Два дни до партито на британските DJ Dirty Vegas
DJ Smurf открива купона в петък вечер, а Steven го закрива Носителите на Грами – британските DJ Dirty Vegas пристигат в петък вечерта за първото си и...
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DJ Smurf открива купона в петък вечер, а Steven го закрива Носителите на Грами – британските DJ Dirty Vegas пристигат в петък вечерта за първото си и...
Носителите на ГРАМИ с видео поздрав към БГ феновете Едни от най-обичаните родни DJ-и и лица на МЕТРОПОЛИС – Steven и Smurf ще открият партито на Dir...
София. Британските DJ-и Dirty Vegas пристигат за първи път в София на 27 март за парти в зала 3 на НДК. Носителите на Грами в една от най-престижн...