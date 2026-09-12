Ще има структурни промени в Агенция Митници
Създават се две главни дирекции - Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване" и Главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност...
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Създават се две главни дирекции - Главна дирекция "Митническо разузнаване и разследване" и Главна дирекция "Информационни системи и аналитична дейност...
Специална Агенция за икономически растеж ще отговаря за насърчаването на иновациите и инвестициите в България. Тя ще се формира със сливането на Бълга...
Министерството на вътрешните работи обяви конкурс за 250 свободни места за пожарникари в цялата страна с изключение на районната дирекция в Габрово. С...
София. Две нови дирекции ще бъдат създадени в министерството на отбраната - главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" и дирекция "Социални дейност...
София. Юрист и архитект или икономист за шефове на две от най-важните дирекции във ведомството търси Министерството на отбраната. Вакантните места са...