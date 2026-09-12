Всичко за Дирекции

Следете всички новини, анализи и коментари за Дирекции. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Любопитно
Лукарски слива две агенции

Лукарски слива две агенции

Специална Агенция за икономически растеж ще отговаря за насърчаването на иновациите и инвестициите в България. Тя ще се формира със сливането на Бълга...

09 май | 19:10
0 коментара
11715
Найденов прави две дирекции

Найденов прави две дирекции

София. Две нови дирекции ще бъдат създадени в министерството на отбраната - главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" и дирекция "Социални дейност...

19 август | 20:40
0 коментара
19363