Еврокомисарят по миграцията на посещение у нас
Еврокомисарят по миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос пристига днес на визита у нас. Той ще даде официален старт на новата агенция на Е...
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Еврокомисарят по миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос пристига днес на визита у нас. Той ще даде официален старт на новата агенция на Е...
България играе много важна роля за справянето с миграционните процеси, заяви еврокомисарят по миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис А...
"През 2014 г. повече от 276 000 имигранти са пристигнали в ЕС, което представлява увеличение от 138 процента в сравнение с предходната година". Това с...
България и Румъния са изпълнили изискванията за Шенген и следва да бъдат приети, заяви кандидатът за еврокомисар по миграция и вътрешна сигурност Дими...