Отвод в делото срещу Цветан Цветанов
София. Съдия Димитрина Ангелова, докладчик по делото срещу Цветан Цветанов, си направи отвод. Процесът е натоварен с много високи обществени очаквани...
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София. Съдия Димитрина Ангелова, докладчик по делото срещу Цветан Цветанов, си направи отвод. Процесът е натоварен с много високи обществени очаквани...
Димитрина Ангелова стана майка, докато гледа делата на Пилето и Масларова
София. Съдията на Вальо Топлото, Николай Методиев-Пилето и Емилия Масларова ще решава съдбата на Цветан Цветанов. Димитрина Ангелова от Софийски град...