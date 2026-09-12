Новият филм на Димитър Стоянович връща към смъртта на голямата Ани Бакалова
"Плът" е в състезанието за гран при на София филм фест, другите две БГ ленти са на Павел Веснаков и Магделена Илиева
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"Плът" е в състезанието за гран при на София филм фест, другите две БГ ленти са на Павел Веснаков и Магделена Илиева
Агресията погубва част от душите ни, казва известният сценарист Димитър Стоянович е автор на историите в сериала "На границата" по великия Йовков, ко...
Стоянович е неочаквано добро предложение за министър на културата