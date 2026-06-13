Депутатите като баш майстори
Докато стигнат до парламентарната трибуна, заработвали прехраната си като трудови хора Свикнали сме да възприемаме депутатите като важни личности, ко...
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Докато стигнат до парламентарната трибуна, заработвали прехраната си като трудови хора Свикнали сме да възприемаме депутатите като важни личности, ко...
Държавните и общинските болници имат 425 млн. лв. дългове досега. Това съобщи пред членовете на Комисията по здравеопазване Димитър Шишков, депутат от...