Всичко за Димитър Шишков

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Депутатите като баш майстори

Депутатите като баш майстори

Докато стигнат до парламентарната трибуна, заработвали прехраната си като трудови хора Свикнали сме да възприемаме депутатите като важни личности, ко...

27 февруари | 11:00
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