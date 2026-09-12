Най-силният мъж на САЩ копнее за България
Димитър Саватинов два пъти сяда в трона на Шварценегер Неврокопчанинът мечтае да покори и света Един българин покорява САЩ със силата си. Неврокопск...
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Димитър Саватинов два пъти сяда в трона на Шварценегер Неврокопчанинът мечтае да покори и света Един българин покорява САЩ със силата си. Неврокопск...
Най-силният мъж на Америка, българинът Димитър Саватинов, се завърна в родния си край, макар и само за 2 дни. Той се срещна с кмета на община Гоце Дел...
Роденият в Гоце Делчев Димитър Саватинов отново стана „Най-силен мъж на Америка 2015" и защити за втора поредна година титлата си. Престижната награда...
Гоце Делчев. Наградата „Спортист на годината" бе връчена на специална церемония в Гоце Делчев в четвъртъс. Отличието се дава на този, който е постигна...
Благоевград. Кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов поздрави по телефона своя съгражданин Димитър Саватинов, който преди броени дни спечели титл...