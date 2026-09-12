Димитър Иванков напуска УС на "Левски"
София. Бившият вратар на "Левски" Димитър Иванков подаде оставка като член на Управителния съвет (УС) в клуба. Преди година Иво Тонев предложи Иванков...
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София. Бившият вратар на "Левски" Димитър Иванков подаде оставка като член на Управителния съвет (УС) в клуба. Преди година Иво Тонев предложи Иванков...
София. Новият член на Управителния съвет на "Левски" Димитър Иванков заяви, че отборът има реални шансове да спечели както А група, така и Купата на Б...
София. С решение на Надзорния съвет на ПФК "Левски" АД днес бе приета молбата за освобождаване на Стилиян Шишков като член на Управителния съвет на кл...