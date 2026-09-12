Димитър Гогов: Работата по “Южен поток” продължава
Извършват се дейности, които да доведат до получаване на разрешение за строителство София. "Южен поток България" продължава да работи. Това съобщи из...
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Извършват се дейности, които да доведат до получаване на разрешение за строителство София. "Южен поток България" продължава да работи. Това съобщи из...
"Нищо не се губи със спирането на проекта на „Южен поток", просто нещо не се осъществява. Няма да получаваш приход от дейност, която няма да реализира...
София. Бившият шеф на "Булгаргаз" и енергиен експерт Димитър Гогов е новият директор на "Южен поток България, съобщиха от Министерството на икономикат...
Данъчен началник от Видин смени Димитър Гогов на шефския пост
Постът вероятно ще бъде зает от Шишман Чаушев