БСП се топи и в селата
За БСП гласуват само роднините БСП се превръща в елитарна партия, отслабва връзката си с масите и за нея гласуват предимно членове на Столетницата и...
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За БСП гласуват само роднините БСП се превръща в елитарна партия, отслабва връзката си с масите и за нея гласуват предимно членове на Столетницата и...