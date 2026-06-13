Първият посланик в Саудитска Арабия вече е в Рияд
Двете страни имат дипломатически отношения от 1995 г., но досега нямаше българско дипломатическо представителство в саудитската столица...
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Двете страни имат дипломатически отношения от 1995 г., но досега нямаше българско дипломатическо представителство в саудитската столица...
Бившият депутат от СДС, а по-късно и от РЗС, Димитър Абаджиев заминава на поста генерален консул в Шанхай. Това реши правителството на последното си з...