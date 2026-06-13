Бивш човек на ПП разби тлъста лъжа на Асен Василев
Твърденията на Асен Василев са неверни и подвеждащи, казва Димитър Шалъфов
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Твърденията на Асен Василев са неверни и подвеждащи, казва Димитър Шалъфов
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Човек, срещу когото има сигнали за незаконна дейност, предложен за борда на Пета градска болница
Той благодари за изпратените му съобщения, с които хора от цялата страна