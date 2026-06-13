Ключово споразумение между Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Комисията за финансов надзор
В рамките на партньорството се предвижда съвместна работа на двете институции по различни образователни инициативи
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В рамките на партньорството се предвижда съвместна работа на двете институции по различни образователни инициативи