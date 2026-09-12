Димитров към жителите на село Николово: Ще управляваме открито
„Няма нищо хубаво от това да живеем там, където сме родени, където сме израснали. Много млади хора от община Монтана напускат родните места не защото...
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„Няма нищо хубаво от това да живеем там, където сме родени, където сме израснали. Много млади хора от община Монтана напускат родните места не защото...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Монтана инж. Дилян Димитров има подкрепата на семейството си
Монтана. Кметът на община Георги Дамяново Дилян Димитров оглави областната организация на ГЕРБ в Монтана. Селото, което бе наводнено в началото на се...