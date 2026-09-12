Вадят нови интересни факти за автора на Дунавското хоро
Днес се навършват 125 г. от рождението на големия български композитор Дико Илиев
Следете всички новини, анализи и коментари за Дико Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес се навършват 125 г. от рождението на големия български композитор Дико Илиев
Маестрото създава духовите оркестри в Северозапада
В Монтана започнаха празниците на духовите оркестри, наречени на името на самобитния композитор Дико Илиев. Легендарният тромпетист е преживял последн...
Монтана. Празници на духовата музика започват в Монтана. Това е тяхното 14-то издание. По традиция те започват с поставяне на венци и цветя пред памет...