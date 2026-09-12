Дариха за ден 600 000 лв на "Александровска" болница
Парите ще стигнат за 15 дихателни апарата, А1 дари пари за 5 апарата
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Парите ще стигнат за 15 дихателни апарата, А1 дари пари за 5 апарата
Стойността на дарението надвишава 220 000 лева
София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 300 000 лв. по бюджета на Министерство на здравеопазването. С тях ще бъдат закупени дих...
София. Здравното министерство иска правителството да увеличи бюджета му с 300 хил. лв. Парите ще се използват за купуването на дихателни апарати за хо...