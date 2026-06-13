Най-голямото издание на Digital4Sofia досега привлече над 900 професионалисти
Събитието събра водещи български и международни експерти в дигиталния бранш, успешни предприемачи
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Събитието събра водещи български и международни експерти в дигиталния бранш, успешни предприемачи
Рекордна посещаемост, три тематични зали и над 60 водещи лектори от България и чужбина в петото поредно издание на конференцията
Водещи световноизвестни и български експерти в най-мащабното издание на конференцията досега