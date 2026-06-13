Лекар съди общината в Разград
Доктор Василева се спънала в дънер на отрязано дърво до входа на полицията Доктор съди общината в Разград за необезопасен тротоар. Съдебният лекар д...
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Доктор Василева се спънала в дънер на отрязано дърво до входа на полицията Доктор съди общината в Разград за необезопасен тротоар. Съдебният лекар д...