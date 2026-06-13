Поморие в центъра на пръстен от Чудеса за Бургас европейска столица на културата
Работим за това да има големи фестивали, които привличат големи аудитории, каза Диана Саватева
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Работим за това да има големи фестивали, които привличат големи аудитории, каза Диана Саватева
Искаме Бургас да остави следа в Европа, каза зам.-кметовете Диана Саватева и Манол Тодоров