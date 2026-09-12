Момиче на наш треньор мачка на Диамантената лига
Доха. Родената в Нигерия, но състезаваща се за Бахрейн, Кеми Адекоя, победи на 400 м с пр. с 54,59 сек на старта на Диамантената лига в Доха. Резулт...
Следете всички новини, анализи и коментари за Диамантената Лига. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Доха. Родената в Нигерия, но състезаваща се за Бахрейн, Кеми Адекоя, победи на 400 м с пр. с 54,59 сек на старта на Диамантената лига в Доха. Резулт...
Цюрих. Юсейн Болт спечели състезанието на 100 м от Диамантената лига в Цюрих, съобщи iaaf.org. Световният рекордьор финишира за 9.90 сек. На второ м...
Цюрих. Най-бързата бяла жена в момента Ивет Лалова завърши пета в спринта на 200 м на турнира от Диамантената лига в Цюрих. Софиянката пробяга дистанц...
Цюрих. Националният рекордьор на гюле Георги Иванов завърши девети в първия финален турнир за Диамантената лига за сезона в Цюрих. Българинът бе единс...
София. Поредно признание получи българската атлетика. Двама от националите ни вече са с персонални покани за участие в първия финален турнир от Диаман...
София. Президентът на Българска федерация лека атлетика (БФЛА) Добромир Карамаринов ще гледа на живо старта на поредното издание на Диамантената лига....