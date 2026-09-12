Момиче на наш треньор мачка на Диамантената лига

Доха. Родената в Нигерия, но състезаваща се за Бахрейн, Кеми Адекоя, победи на 400 м с пр. с 54,59 сек на старта на Диамантената лига в Доха. Резулт...