Пробутват фалшиви дезинфектанти на пазара
Трябва да се купуват признати за дезинфектант препарати
Следете всички новини, анализи и коментари за Дезинфектант. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трябва да се купуват признати за дезинфектант препарати
Самостоятелен робот пръска дезинфектант и мери температура
На големия християнски празник Цветница службата ще се състои на открито
Само антивирусните гелове действат срещу COVID-19, твърди производител
Хиляди литри незаконен алкохол ще бъдат използвани в битката с коронавируса
За целта са нужни малко спирт, алое вера или глицерин