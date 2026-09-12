Тежък проблем с лекарите у нас, пациенти се хванаха за главите
Сигнализирано е през годините, но никой нищо не прави
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Сигнализирано е през годините, но никой нищо не прави
6 лекари трябва да осигурят 24-часово наблюдение в 365 дни годишно
По двама полицаи от Гърция и Румъния започват дежурства на пистите над курорта Банско. Чуждите сили на реда съвместно с българските си колеги ще осъще...
Лекари и медицински сестри масово полагат извънреден труд в нарушение на закона. Това става ясно от извънредната проверка на Главната инспекция по тру...
27 екипа на „Спешна помощ" ще бъдат дежурни по празниците в София. Това съобщиха от Министерство на здравеопазването. По-рано се появи информации, че...
София. Джипитата не искат да дежурят. Изискването за 24-часов достъп трябва да отпадне и да се въведе 8-часов работен график, се казва в обръщение на...
София. В три съботи от месец април ще работят дежурни каси във всички отдели "Местни, данъци и такси" на Столична община. Те ще работят от 9 до 13 час...