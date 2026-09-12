Няма рекет ли? Шокиращи показания от дясната ръка на кмета Коцев
Иванов свидетелствал, че е по настояване на кмета е участвал в натиска срещу бизнесдамата
Следете всички новини, анализи и коментари за Деян Иванов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Иванов свидетелствал, че е по настояване на кмета е участвал в натиска срещу бизнесдамата
Неприятна новина помрачи настроението в "Левски". Здравословното състояние на младия талант Деян Иванов се усложни, след като получи нова травма. В п...
Успешна операция на коляното претърпя днес централният защитник на "Левски" Деян Иванов. Тя бе извършена в университетска болница „Софиямед". Интерве...
Само за година близнаците Деян и Калоян Иванови станаха бащи. На 7 август татко стана Деян Иванов. Баскетболистът и половинката му Вероника станаха р...
Близнаците Иванови не мислят за сватба, разпускат с чалга
2 и 4 лв. са билетите за полуфинала с Швейцария