"Девня Цимент" с над 40 качествени продукта
Дружеството получи отличието "Инвеститор на 2014 г." Компанията влага 325 млн. лева в нова линия 17 компании се борят за златните отличия на Конфе...
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Дружеството получи отличието "Инвеститор на 2014 г." Компанията влага 325 млн. лева в нова линия 17 компании се борят за златните отличия на Конфе...