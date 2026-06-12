Борисов огледа срутването на пътя Девин-Кричим
Министър-председателят Бойко Борисов огледа лично срутването, което минала седмица блокира движението при 102-ри км на път III-866 Девин – Кричим. От...
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Министър-председателят Бойко Борисов огледа лично срутването, което минала седмица блокира движението при 102-ри км на път III-866 Девин – Кричим. От...