Обновяват детското отделение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. А1 дарява 150 000 лв. за реновирането му
Дарената сума е генерирана от клиентски дарения в рамките на коледната кампания „Свързва ни доброто“ в „Моят А1“ и е удвоена от телекома
Следете всички новини, анализи и коментари за Детско Отделение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дарената сума е генерирана от клиентски дарения в рамките на коледната кампания „Свързва ни доброто“ в „Моят А1“ и е удвоена от телекома
Това стана ясно от среща на финансовия министър Горанов и здравния министър Ананиев с ръководство на болницата при кмета на града Здравко Димитров
Трапезарията и болничните стаи ще посрещат малките си пациенти изцяло обновени
Завърши ремонтът на Детско отделение в МБАЛ – Разлог. Общината го извърши със собствени средства, след като през изминалите години бяха инвестирани на...
Смолян. Служебният министър на здравеопазването е поискал от изпълнителния директор на смолянската болница д-р Шехова да бъдат върнати 300 000 лева за...
Благоевград. Гардове дебнат денонощно кой влиза и кой се настанява в детско отделение на петричката болница „Рокфелер". Ръководството на здравното зав...
Министър Андреева обеща да помогне