Готова е песента на Лидия за Детската Евровозия
Вече е готова песента, с която България ще се представи на Детската Евровизия 2016. 10-годишната Лидия Ганева ще я изпее на 20-ти ноември в Малта. Офи...
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Вече е готова песента, с която България ще се представи на Детската Евровизия 2016. 10-годишната Лидия Ганева ще я изпее на 20-ти ноември в Малта. Офи...
Всички участници излязоха на сцената под звуците на парчето "Discover" 1 078 000 зрители от цял свят гледаха финала на Детската Евровизия, който бе в...
Тази вечер ще се проведе финалът на Детската Евровизия. Страната ни е домакин на песенния конкурс, който ще започне точно 20, 30 часа (българско време...
Абсолютно всяка кола, влизаща в паркинга на зала "Арена Армеец" е проверявана за експлозиви, видя репортер на Стандарт Нюз. Специални полицейски екип...
Крисия и нашите участници в конкурса Габи и Иван се срещнаха със свои връстници при арт инсталациите
България ще се яви на големия финал на Детска Евровизия под номер 13. Това отреди жребият за реда, теглен снощи, по който участниците в надпреварата щ...
Младите таланти се запознаха на записа в националното радио Вчера в София пристигнаха звездите, които ще участват в Детската Евровизия. Първата среща...
Официалната церемония по откриването на Детска Евровизия в София няма да се състои. Тя трябваше да се проведе тази вечер, но организаторите на конкурс...
Две седмици преди Детската Евровизия, на която страната ни за първи път ще бъде домакин, обществената зала на Терминал 2 на летище София се превръща в...
"Цветът на надеждата" е песента, с която Габриела Йорданова ще представи България на финала на "Детска Евровизия 2015". Самата тя е автор на текста в...
Габриела Йорданова от Русе ще представя България
Художници от 13 града, отличени в "Чудесата на България", рисуват забележителности Симона Иванова от Свищов, Филип Филчев от Добрич и Лора Герджикова...
България вече има първите си трима финалисти в селекция за Детската Евровизия 2015. Първият от четирите полуфинала приключи преди вечер, излъчен на жи...
Петя Дикова и Борис Солтарийски ще водят предаването по bTV от полуфиналите на конкурса Надпреварата между най-талантливите български деца за предста...
Все по-сложни за изпълнение песни избират децата, които зрителите ще видят и чуят в последните три епизода от предварителните кастинги за „Детската Ев...
Двойна разлика в аудиторията между кастинга по bTV и програмата на втората в класацията медия Стартът на най-позитивното и емоционално телевизионно с...
От конкурса "Детска нова вълна" накарали нашето момиче да смени песен в последната минута Страхотната Крисия е преживяла крайно негативни емоции, пре...
Орлин Павлов е третият член на комисията, която ще журира по време на "Детската Евровизия", която ще се проведе в България. Той ще оценява малките тал...
БНТ реди платна със забележителностите, избрали ги по "Чудесата на България" 13 емблеми на България ще бъдат част от Детската Евровизия. Като домакин...
В най-скоро време БНТ ще изготви лого и слоган за "Детската Евровизия", които по някакъв начин да представят страната ни. Това заяви генералният дирек...