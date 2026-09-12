280 тийнейджъри творят в „Земята на децата“
Младите таланти блестят в първата национална асамблея
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Младите таланти блестят в първата национална асамблея
Вместо традиционния училищен звънец, във всички училища в страната ще звучи българската песен за Детска Евровизия 2015 от днес. „Цветът на надеждата"...
Майката не вярвала, че ще види Пами ученичка, детето с трансплантация вече е на 10 г. 18 ноември 2004 година влиза в историята на медицината ни. За е...
Ла Валета. Спа процедури, топла вана, билярд, са само част от нещата, с които Крисия Тодорова разпуска в свободното време между репетициите за големия...