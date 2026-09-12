Детелин Далаклиев: Мисля, че няма да стана депутат, но мога да помогна

София. Кандидатът на БСП в Плевен Детелин Далаклиев знае, че може би няма да стане депутат. Това той заяви в студиото на Нова телевизия. "Не мисля, ч...