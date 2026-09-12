Без Далаклиев на "Странджата"
Пулев и Памперса са бият за последно в турнира
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Пулев и Памперса са бият за последно в турнира
Плевен. Детелин Далаклиев скочи на националния тим, след като получи наградата за спортист номер 1 на Плевен. Боксьорът печели признанието за трети пъ...
София. Кандидатът на БСП в Плевен Детелин Далаклиев знае, че може би няма да стане депутат. Това той заяви в студиото на Нова телевизия. "Не мисля, ч...