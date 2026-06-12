Горбачов: Убийството на Немцов е опит за дестабилизация на Русия
Убийството на опозиционера Борис Немцов е опит за дестабилизиране на ситуацията в Русия. Това заяви бившият президент на СССР Михаил Горбачов, предаде...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дестабилизиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Убийството на опозиционера Борис Немцов е опит за дестабилизиране на ситуацията в Русия. Това заяви бившият президент на СССР Михаил Горбачов, предаде...