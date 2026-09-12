Деспина пя за Пантелидис (ВИДЕО)
"Този концерт е посветен на Пантелис Пантелидис". Това заяви гръцката певица Деспина Ванди, която снощи разтърси зала номер 1 на НДК с песните си. Тя...
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"Този концерт е посветен на Пантелис Пантелидис". Това заяви гръцката певица Деспина Ванди, която снощи разтърси зала номер 1 на НДК с песните си. Тя...
Уникален подарък ще получи Деспина Ванди за празника на влюбените "Свети Валентин". Гръцката попикона, която ще пее у нас на 21 февруари в зала 1 на...
Гръцката поп дива Деспина Ванди подготвя грандиозно шоу на 21 февруари в зала 1 на НДК в София. Певицата ще бъде придружена от съпруга си - футболната...
Гръцката звезда Деспина Ванди, която идва за лайв на 21 февруари в зала 1 на НДК, ще пообиколи София, за да си потърси подходящо място да отвори заве...
Кириакос Георгиу, една от най-горещите млади звезди в Гърция, идва у нас с поп иконата Деспина Ванди. 22-годишният изпълнител ще загрее шоуто на колеж...
Гръцката поп икона вае безупречен силует с плодове и ядки Деспина Ванди, супер звездата на Гърция, винаги с усмивка споделя "тайните" на страхотната...
Нямам нищо против, че българите вземат моите песни, заяви гръцката певица Деспина Ванди, която ще изпълни до краен предел зала 1 на НДК на 21 февруар...
Иконата на гръцката музика Деспина Ванди идва за първи път у нас. Легендарната певица ще изпълни най-големите си хитове на 21 февруари в зала номер ед...