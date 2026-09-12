Ослепителна капитанка командва бойците на фрегатата "Горди"
Историята на Десислава Димитрова трогна България
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Историята на Десислава Димитрова трогна България
Десислава Димитрова от Велико Търново спечели 43 300 лв. от финалната игра "Пътят на мечтите" в шоуто "Лотария България" по bTV. 28-годишното момиче р...
Доха. Родната илюзионистка Десислава Димитрова - Шехерезада започна снимките на цял сезон телевизионно предаване за Al Jazeera children's channel. В...