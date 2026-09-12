Захарта е тихият убиец на кожата
Калоричното меню води до бръчки и отпуснат контур Процесът на гликация в организма унищожава колагена и еластина Захарта е сладка, но и смъртоносна....
Следете всички новини, анализи и коментари за Десислава Данаилова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Калоричното меню води до бръчки и отпуснат контур Процесът на гликация в организма унищожава колагена и еластина Захарта е сладка, но и смъртоносна....
Растителните масла поддържат кожата млада
Кожата първо сама трябва да разбере дали кремът, който й предлагате, е "нейният"