Цветелина Узунова:Посланията към жените са удар в десетката
По традиция у нас по-висок е процентът на гласуващите жени. На втория тур на кметските избори през 2019г. до урните са отишли близо 59% дами и 42% мъж...
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По традиция у нас по-висок е процентът на гласуващите жени. На втория тур на кметските избори през 2019г. до урните са отишли близо 59% дами и 42% мъж...
На 19-и декември обявяват победителите