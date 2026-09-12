Драма на релсите! Товарен влак се обърна
Инцидентът е станал на глух коловоз
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Инцидентът е станал на глух коловоз
Композицията е пътувала по направление Турция-Австрия
Създадена е организация по превозването на всички пътници по други направления
Пострадали са машинистът и 20 пътника
Женева. Пътнически вагони са увиснали над пропаст след като влак е дерайлирал в Източна Швейцария в близост до ски курорта Сейнт Мориц, съобщи BBC....
Москва. Има нови заподозрени за катастрофата в московското метро във вторник, при която загинаха 23 души, след като три вагона дерайлираха. Това съобщ...
Стара Загора. Минути преди дерайлиралия влак край жп гара Калояновец безпроблемно през същия участък са минали един след друг други два влака по повод...
Пътниците се превозват с автобуси
Ню Йорк. Дерайлиралият влак в нюйоркския квартал Бронкс е карал със значително по-висока скорост от позволеното, предаде Би Би Си. Според следователит...
Най-малко четирима души са загинали
София. Няма пострадали пътници и служители на железниците при снощния с международният влак Букурещ - Инстанбул, съобщи изпълнителният директор на „Хо...