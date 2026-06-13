Денят на Русия събра елита на България
Московчани празнуват на Червения площад националния си празник Антон Дончев и тамплиер №1 сред гостите на посланик Юрий Исаков Денят на Русия, 12 юн...
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Московчани празнуват на Червения площад националния си празник Антон Дончев и тамплиер №1 сред гостите на посланик Юрий Исаков Денят на Русия, 12 юн...