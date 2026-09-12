Всичко за Денят На Бащата

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Денят на бащата е

Денят на бащата е

София. Вторият ден на Коледа - 26 декември, е Събор на Пресвета Богородица. В деня след Рождество Христово вярващите се събират, за да величаят с хвал...

26 декември | 8:49
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