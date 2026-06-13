Седмица работим до "Деня на свободата от правителството"
Още седмица остава да работим до "Деня на свободата от правителството". През тази година ще работим до 2 май, за да си платим данъците, изчислиха от И...
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Още седмица остава да работим до "Деня на свободата от правителството". През тази година ще работим до 2 май, за да си платим данъците, изчислиха от И...